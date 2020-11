Sui 478 casi in provincia di Bologna, 254 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 3 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 attraverso i test pre-ricovero, mentre per 220 nuovi positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Tra i 478 nuovi contagi, 462 sono sporadici e 16 sono inseriti in focolai familiari. 1 caso, infine, risulta importato da fuori regione, nessuno dall’estero.