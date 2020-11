Minaccia la figlia incinta ed un infermiere con manganello telescopico. Denunciato a San Lazzaro

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno denunciato un 46enne italiano per violenza privata, minaccia aggravata a un pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. E’ successo presso una sede dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, dove una pattuglia dei Carabinieri è dovuta intervenire in soccorso di un infermiere che aveva telefonato al Numero Unico di Emergenza 112 perché era stato minacciato da un uomo.

All’arrivo dei militari, l’infermiere, 57enne italiano, riferiva di essere stato intimorito per aver preso le difese di una ragazza minorenne e in stato di gravidanza che era stata aggredita da suo padre, armato di un manganello telescopico. Identificato nel 46enne denunciato, l’aggressore, gravato da precedenti di polizia, è stato trovato in possesso dell’oggetto che aveva utilizzato per minacciare la figlia e anche l’infermiere.