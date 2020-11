Misure anti-covid, ancora controlli dei carabinieri nel bolognese

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno proceduto all’identificazione di 656 persone e al controllo di 490 veicoli e 96 esercizi pubblici durante i servizi relativi alle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, con particolare attenzione alle nuove disposizioni dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra cui i mezzi di trasporto pubblici, il cui riempimento è consentito con un coefficiente non superiore al 50 per cento e agli spostamenti, permessi esclusivamente da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Ieri mattina, a Mordano (BO), i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola (BO), hanno arrestato un 28enne italiano per evasione dagli arresti domiciliari. Il giovane è stato identificato mentre si stava aggirando con fare sospetto e in compagnia di altri due pregiudicati. Al momento del controllo, approfondito con l’ausilio della banca dati interforze del Ministero dell’Interno, i militari hanno scoperto che il soggetto era stato recentemente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in un reparto di malattie infettive di un ospedale, perché positivo al Covid-19. Oltre a finire in manette ai sensi dell’Art. 385 del Codice Penale, il 28enne è stato denunciato anche per aver violato l’isolamento fiduciario. Alle ore 23:30 di ieri, a Crespellano (BO), i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale (BO) hanno sanzionato un automobilista italiano di 43 anni perché non era in grado di giustificare il suo spostamento, avvenuto in un orario diverso da quello concesso dalla normativa, essendosi trattenuto troppo a Bologna, a casa della fidanzata.