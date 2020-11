Riaperta a pedoni e ciclisti via Canalino riqualificata

È stata riaperta a pedoni e ciclisti via Canalino, nel tratto tra via Mondatora e via dei Servi (incrocio escluso), dopo l’intervento di riqualificazione dei mesi scorsi. Mentre per la riapertura al transito veicolare sarà necessario attendere ancora qualche settimana in modo da consentire il consolidamento della pavimentazione.

La strada, dove sono stati rifatti i sottoservizi ed è stata rinnovata la pavimentazione, si presenta infatti ora con un nuovo look: un lastricato di selce nella fascia centrale e ciottoli di fiume recuperati nelle fasce laterali.

L’intervento, avviato in luglio e che ha visto la riapertura progressiva di tratti di strada una volta completati, è giunto ora a conclusione: nell’area rimane solo da effettuare un ripristino del marciapiede all’incrocio con via Scarpa che sarà oggetto di intervento nella giornata di lunedì 9 novembre.

Il restyling di via Canalino rientra in un Piano di riqualificazioni e manutenzioni stradali del valore complessivo di oltre 600 mila euro che, in centro storico, ha già visto tra l’altro il completamento di un analogo intervento in corso Canalchiaro da via Bonacorsa a corso Duomo. Proseguono, invece, i lavori di riqualificazione di via San Giacomo nel tratto tra l’incrocio con via Ruggera e l’incrocio con via Stella, dove a seguito del rifacimento dei sottoservizi e del completamento del fondo stradale, nei prossimi giorni prenderà il via la ripavimentazione, in questo caso in ciottoli con due trottatoi centrali in selce. La conclusione dei lavori è prevista indicativamente per la festa dell’Immacolata.

Il Piano di riqualificazioni e manutenzioni stradali in corso riguarda tratti di strade, marciapiedi, portici con abbattimento di barriere architettoniche, oltre a ripristini di caditoie e pozzetti, in centro storico e negli altri Quartieri della città. Gli interventi saranno effettuati nell’arco di diversi mesi dall’impresa Biolchini Costruzioni srl di Sestola, che si è aggiudicata l’appalto. I lavori hanno come obiettivo la riqualificazione di alcuni tratti di strade e il risanamento di una serie di vie per garantirne la sicurezza e la conformità con il Codice della strada. Sono previste fresature, nuovi manti di usura, messe in quota e all’occorrenza nuovi pozzetti, caditoie e tubazioni di scolo con la contemporanea eliminazione delle barriere architettoniche presenti.