Andrea Dovizioso ottavo e Danilo Petrucci decimo al termine del Gran Premio d’Europa a Valencia

Dopo due giorni caratterizzati da pioggia e meteo incerto, il sole è finalmente tornato a splendere sul Circuito Ricardo Tormo di Cheste, permettendo ai piloti della MotoGP di affrontare sia la breve sessione di warm up di questa mattina che il Gran Premio d’Europa di questo pomeriggio in condizioni di pista asciutta.

Partito con il dodicesimo tempo ottenuto ieri sul bagnato in qualifica, Andrea Dovizioso è riuscito a recuperare alcune posizioni subito dopo il via, transitando ottavo già al primo passaggio. Scivolato al decimo posto dopo alcune tornate, il pilota forlivese ha però recuperato due posizioni verso fine gara ed ha tagliato il traguardo all’ottavo posto.

Danilo Petrucci, che sia era qualificato ieri con il diciannovesimo tempo, è invece scattato diciottesimo quest’oggi, avendo recuperato una posizione in griglia con Viñales costretto a partire dalla pit lane. Quindicesimo al primo giro, il pilota umbro del Ducati Team è riuscito a rimontare fino all’undicesimo posto, per poi mettersi all’inseguimento della decima posizione di Morbidelli, che ha raggiunto e superato a sei giri dal termine chiudendo la gara nella top ten.

Dopo il dodicesimo round del Campionato Mondiale MotoGP 2020, Andrea Dovizioso occupa la sesta posizione in classifica generale a pari punti con Franco Morbidelli quinto, mentre Danilo Petrucci è undicesimo con 77 punti. Ducati è seconda nel campionato costruttori a soli 7 punti dalla vetta della classifica, mentre il Ducati Team occupa il terzo posto nel campionato riservato alle squadre.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 8°

“Quest’oggi non mi sentivo molto bene fisicamente, ma fortunatamente in gara sono riuscito ad essere costante. Nei primi giri ho recuperato diverse posizione, ma all’inizio il mio feeling con la moto non era ottimo. Solo sul finale di gara sono riuscito ad avere una buona velocità e questo è un aspetto interessante sul quale dovremo concentraci. Non sono contento del risultato di oggi, ma ora abbiamo a disposizione dati interessanti su cui lavorare in vista del prossimo GP, che si correrà sempre qui a Valencia domenica prossima”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 10°

“Oggi in gara sono riuscito a fare una buona rimonta e sono abbastanza soddisfatto del decimo posto. Ovviamente il risultato di oggi è stato condizionato dalla mia posizione in griglia, ma considerato che non abbiamo avuto molto tempo a disposizione per provare sull’asciutto, in gara ho avuto un buon ritmo. Ora lavoreremo sui dati raccolti per cercare di migliorare il setup e la mia posizione di partenza nel prossimo Gran Premio, che si disputerà nuovamente qui a Valencia domenica prossima”.

La prossima settimana il Ducati Team sarà nuovamente impegnato sul Circuito Ricardo Tormo di Cheste per il tredicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2020, il Gran Premio della Comunità Valenciana, in programma dal 13 al 15 novembre.