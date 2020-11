Casalinga denunciata a Brescello per aver rubato prodotti di bellezza in farmacia

All’uscita dalla farmacia – a Brescello dove la donna era entrata come normale cliente – il dispositivo antitaccheggio ha incominciato a suonare richiamando l’attenzione della farmacista che l’ha fermata. Nella borsa della donna erano presenti prodotti di bellezza e benessere non pagati che la stessa aveva sottratto dai vari espositori della farmacia. I carabinieri della stazione di Brescello, intervenuti sul posto, hanno in effetti accertato che la casalinga aveva occultato due profumi, un barattolo di sapone marino e un matita per occhi del valore di una cinquantina di euro. Per questo motivo, con l’accusa di furto, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, la 29enne casalinga residente a Novellara.

