La Polizia di Stato arresta due diciassettenni autori di due rapine in Bolognina

Nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile della Questura di Bologna, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in Istituto di pena minorile, emessa nei confronti di due diciassettenni residenti a Crevalcore e San Giovanni in Persiceto.

Una vera e propria serata di follia quella dello scorso 2 novembre in Bolognina che ha visto come protagonisti proprio i due minorenni, E.M.M. e B.M che, insieme ad una terza persona maggiorenne, si sono resi responsabili di due violente rapine perpetrate a breve distanza di tempo l’una dall’altra.

La prima, intorno alle 18.30, in via Barbieri, ai danni di un giovane al quale hanno puntato al collo e al fianco due cacciaviti, minacciandolo anche con un tirapugni in metallo, e a cui hanno sottratto il giubbino, un orecchino, delle auricolari e lo smartphone.

La seconda, intorno alle ore 21.30, in via Parri, ai danni di un rider che, con le medesime modalità, ovvero dietro la minaccia dei cacciaviti e del tirapugni, è stato costretto a consegnare 1300,00 euro in contanti, per poi essere colpito con calci e pugni.

Poco dopo, intorno alle 22.30, i giovani rapinatori sono stati rintracciati, sempre in zona Bolognina, tra via Serlio e via Matteotti, mentre si stavano spartendo parte del bottino e sono stati fermati e controllati da personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bologna che li ha identificati compiutamente, denunciati e restituito il maltolto alle vittime, che hanno riconosciuto i loro aggressori.

Redatta l’informativa di reato, il P.M. della Procura dei Minorenni, titolare delle indagini, ha richiesto e ottenuto dal GIP competente la custodia cautelare presso un Istituto di pena minorile per i due responsabili di reato ancora minorenni.

Il provvedimento è stato eseguito dai Poliziotti della Squadra Mobile – IV Sezione contrasto al crimine diffuso – che hanno rintracciato E.M.M. nella serata di venerdì 6 novembre a Crevalcore, mentre B.M. è stato rintracciato il giorno seguente in stazione a San Giovanni in Persiceto. I due arrestati sono stati condotti presso l’I.P.M. del Pratello, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.