Monterenzio: esce di casa nonostante sia in isolamento fiduciario perché positiva al Covid-19

Positiva al Covid-19 e sottoposta alla sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario, esce da casa. E’ successo a Monterenzio dove i Carabinieri della locale Stazione, impegnati giorno e notte nei servizi di controllo del territorio con particolare riferimento alle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, hanno intercettato una giovane automobilista italiana che stava guidando in direzione di un supermercato di zona, per andare a fare la spesa in compagnia del suo fidanzato, seduto sul sedile di fianco.

La donna è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per aver violato le disposizioni che le erano state impartite per la sua positività accertata al Nuovo coronavirus, mentre il fidanzato, che non era stato sottoposto ad alcun provvedimento, è stato segnalato all’Azienda Sanitaria Locale di Bologna per aver avuto un contatto stretto con una persona positiva.