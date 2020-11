A Vignola sanzionato il titolare di un autolavaggio che utilizzava parte dei lavoratori “in nero”

Nella mattinata di oggi, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena, ha effettuato un controllo presso un autolavaggio di Vignola, nelle adiacenze del centro città, dove erano stati segnalati alcuni lavoratori, verosimilmente, non in regola con le norme sul lavoro.

I segnalanti, che hanno informato sia la Polizia Locale che l’ufficio tecnico del comune di Vignola, hanno messo in evidenza il prezzo molto basso proposto per eseguire i lavaggi completi delle autovetture, a fronte del gran numero di personale impiegato per svolgere tale servizio.

L’attività imprenditoriale è gestita da un cittadino di nazionalità egiziana che non è risultato presente al momento del controllo. Sul posto sono stati identificati alcuni giovani connazionali intenti nelle attività di lavaggio dei veicoli: un 25enne e tre 21enni.

Due di questi non sono risultati regolari ai controlli del personale dell’Ispettorato del Lavoro in quanto mai assunti dal titolare.

In conseguenza di ciò, la ditta è stata sanzionata per lavoro irregolare, l’attività è stata chiusa e il titolare sarà invitato a regolarizzare i lavoratori.