Il Comune di Bologna aderisce alla Giornata mondiale per la lotta alla polmonite

Il Comune di Bologna sostiene la Giornata mondiale di sensibilizzazione contro la polmonite, promossa dall’associazione PneumoLight per giovedì 12 novembre. Domani la facciata di palazzo Re Enzo su piazza Maggiore si illuminerà di blu al tramonto, come le sedi di altri Comuni che hanno aderito, tra i quali Padova e Venezia.

PneumoLight organizza anche il congresso mondiale “Global conference for World pneumonia day”, che si potrà seguire giovedì 12 novembre dalle 16 in diretta streaming sul canale YouTube