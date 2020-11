Le iniziative di Bologna per celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Al via da domani, 12 novembre, “Bologna città delle bambine e dei bambini. I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, l’iniziativa che promuove, intorno alla Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che ricorre ogni 20 novembre, occasioni di confronto ed esperienza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Mai come quest’anno, inaspettatamente incerto e “sospeso”, la manifestazione esprime la forte volontà, da parte del Comune di Bologna e della rete di agenzie che si riconoscono nel progetto Bologna Città educativa, di mantenere fede a questo annuale impegno.

Un’edizione speciale, che per svolgersi in sicurezza e nel rispetto delle attuali normative e restrizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus, privilegia la modalità online, con alcune proposte dedicate ai piccoli che stanno affrontando con coraggio i tanti cambiamenti, ma con un occhio di riguardo ai grandi, che si sono spesso sentiti piccoli nel dover affrontare questa complessa e faticosa situazione emergenziale.

Confermato anche quest’anno l’appuntamento istituzionale della seduta in forma solenne del Consiglio comunale per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza , in programma lunedì 16 novembre alle ore 13. Nonostante il difficile periodo resta massima l’attenzione del Consiglio verso infanzia e adolescenza e soprattutto sugli impatti delle norme di contenimento del virus sui nostri giovani. Verrà utilizzata la forma online accessibile a tutti in streaming. Dopo l’introduzione del Vicepresidente del Consiglio comunale, Marco Piazza, Sabina Tassinari (Promeco), responsabile dell’Osservatorio Adolescenti di Ferrara, illustrerà un’ampia ricerca regionale sulla fascia 11-15 anni e alcune conseguenti riflessioni sul mondo degli adolescenti. Concluderà i lavori l’assessora alla Scuola, Susanna Zaccaria. Le informazioni per accedere alla trasmissione dell’evento sul portale del Comune di Bologna nella sezione dedicata al Consiglio comunale (LINK http://www.comune.bologna.it/consigliocomunale)

Tra le iniziative per gli adulti segnaliamo, quest’anno in modalità a distanza,

Giovedì 12 ore 14.30 – 17.45 LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E LA PREVENZIONE IN ADOLESCENZA. PRESENTAZIONE DELLE ULTIME RICERCHE Webinar di presentazione delle più recenti ricerche sugli adolescenti del nostro territorio. Interventi a cura di: Sabina Tassinari – Promeco e Osservatorio Adolescenti – Servizio Istruzione, Formazione, Educazione, Filomena Morsillo – Comune di Bologna – Area Programmazione, Controlli e Statistica Mariateresa Paladino – Monica Malaguti – Barbara Domenicali Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche Sociali e Socioeducative, Direzione generale Cura della persona, salute e Welfare ne discutono: Assessora Susanna Zaccaria – Scuola,Pari opportunità e differenze di genere, Diritti LGBT, Contrasto alle discriminazioni, Lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, Progetto Patto per la giustizia Assessore Elena Gaggioli – Politiche per gli adolescenti, i giovani e la famiglia, Agenda digitale, Affari generali, Servizi Demografici, Diritti e benessere degli animali Daniele Ruscigno – Consigliere Metropolitano con delega alla Scuola Giuseppe Antonio Panzardi– USR – Dirigente Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna Per insegnanti, educatori, operatori dei servizi. Iniziativa a cura di Comune di Bologna – Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, Sistema Formativo Integrato Infanzia Adolescenza, Città Metropolitana di Bologna e Conferenza Territoriale, Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna, con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna Iscrizione obbligatoria compilando il form al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaDJF9KroNgHgYsbeKwdfMIZMb9EMIUxESKpi4c_bi7M-hag/viewform