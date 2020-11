Aggiornamenti sulle chiusure autostradali in A14 e a 13

Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure della stazione di Bologna Fiera, che erano previste nelle due notti consecutive di giovedì 12 e venerdì 13 novembre.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Occhiobello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena e Via Eridania e rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.