Coronavirus, 37.978 nuovi casi e 636 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono infatti 37.978 i nuovi contagiati contro i 32.961 di ieri. Aumentato anche il numero dei tamponi, 234.672 a fronte dei 225 mila di ieri. In aumento anche i decessi, 636 contro i 623 del giorno precedente. E’ quanto risulta dal bollettino del Ministero della Salute. Le persone attualmente positive nel Paese sono 635.054 con un incremento di 21.694. I dimessi/guariti oggi sono 15.645. I ricoverati con sintomi sono 29.873 (circa 400 in più rispetto al giorno precedente) dei quali 3.170 (+189) nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare si trovano in 602.011 (+21.478). La regione con il maggiore incremento di positivi anche oggi è la Lombardia (9.291), seguita da Piemonte (4.787) e Campania (4.065).

