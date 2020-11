L’Associazione Star Bene non potrà essere presente nelle piazze il 14 novembre

L’Associazione Star Bene Diabetici Insieme per Vivere Meglio ODV, quest’anno non sarà presente nelle piazze e presso l’Ospedale e gli ambulatori di diabetologia, causa COVID 19. Il 14 novembre si celebra la giornata del diabete a livello mondiale e in tutte le città era solito fare camminate, performance sportive, buffet della salute, prove gratuite della glicemia e test per la valutazione della predisposizione a sviluppare il diabete nei prossimi 10 anni.

“Banchetti a base di frutta e verdura, novità sugli alimenti integrali e i tanti medici specialisti che possono rispondere alle domande dei cittadini. Abbiamo fatto tutte queste cose, ma anche conferenze, musical, commedie, e tante presenze presso i comuni, nei supermercati, nelle piazze.

SOLO IL COVID CI HA FERMATO.

NOI avremmo voluto esserci perché IL DIABETE, definito anch’esso Pandemia mondiale, è in aumento in tutto il mondo e purtroppo si è abbassata l’età dell’esordio. Ci sono ragazzi/e che già dai 16 anni iniziano a presentare i primi sintomi di malattia metabolica, pressione, colesterolemia, trigliceridi e glicemia.

Il cibo spazzatura è molto più di quello che vediamo, è anche occulto, ed è per questo che dobbiamo leggere le etichette, e le nostre giornate e serate informative nel 2019 sono state tutte volte a imparare a “leggere” le etichette e anche a contare le calorie. Spingiamo tutti, anche gli anziani, a camminare a muoversi in luoghi sicuri e a fare tanto movimento.

Purtroppo non saremo presenti sulle piazze ma vi consigliamo di andare sul nostro sito www.associazionestarbene.org o sul Portale Diabete Italia www.diabeteitalia.it dove troverete tante informazioni e consigli per un corretto stile di vita.

Speriamo di potere essere presenti verso Natale nel piazzale dell’Ospedale con le ananas per poter finanziare le nostre attività editoriali e di sostegno ai corsi in piscina.

Grazie a tutti coloro che ci staranno vicino, in questo orribile periodo di Covid, che colpisce il 30% in più noi diabetici.

Grazie per la disponibilità all’ascolto e arrivederci a presto sulle piazze dei nostri comuni.

(Patrizia Barbolini presidente)