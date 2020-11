Novi di Modena, avviso pubblico per erogazione contributi di avviamento allo sport

Il Comune di Novi di Modena, intende espletare un’indagine, propedeutica alla concessione dei contributi in oggetto. Per la manifestazione di interesse finalizzata all’accesso ai contributi comunali in merito all’avviamento allo sport per ragazzi al di sotto dei 15 anni al momento della presentazione della richiesta.

IMPORTO TOTALE A DISPOSIZIONE PER LA CONCESIONE DEI CONTRIBUTI: € 5.500,00

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: potranno presentare richiesta di contributo solo le associazioni sportive che hanno sede e operano sul territorio comunale

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: direttamente a mano presso il protocollo comunale o tramite la mail entro il termine perentorio (a pena di esclusione) delle ore 12,00 del giorno venerdì 27 novembre. Sarà inoltre necessario allegare alla domanda l’elenco degli iscritti secondo apposito schema e documento d’identità.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO: l’importo totale di € 5.500 sarà ripartito tra le società in base al numero degli sportivi segnalati con età inferiore ad anni 15 al momento della compilazione della richiesta.

Per scaricare la manifestazione di interesse e il Modulo per la richiesta di contributo www.comune.novi.mo.it

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Sport – 0596789131 – Email culturasport@comune.novi.mo.it