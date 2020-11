Sabato Silvia Avallone presenta il suo quarto romanzo in diretta streaming per Forum Eventi

Sabato Silvia Avallone presenta il suo quarto romanzo in diretta streaming per...

Silvia Avallone fa riflettere sul divario esistente tra la cultura del passato e quella digitale, tra la parola e l’immagine, tra due diverse forme di comunicazione e ai mondi loro sottesi. Ma invita a riflettere anche sulla donna e i suoi ruoli nella società, sui suoi rapporti interpersonali e familiari. Un romanzo acuto e profondo sull’amicizia, sull’esigenza di raccontarsi: l’ultimo libro della scrittrice si intitola “Un’amicizia” (Rizzoli) e interpreta brillantemente lo spirito dei nostri tempi: l’autrice lo presenta al pubblico del BPER Forum Monzani in streaming sabato 14 novembre alle 17.30; modera l’incontro il giornalista Daniele Bresciani.

In questo romanzo da una parte c’è Beatrice, che tutti credono di conoscere: il mondo intero sa cosa indossa, cosa mangia, dove va in vacanza. Dall’altra c’è Elisa è una donna schiva, forse un po’ all’antica. Non ama le foto e i social, convinta com’è che chi siamo sia “infinitamente più interessante, e commovente, di quel che vorremmo a tutti i costi sembrare”. Ora però vuole mettersi in gioco, fare i conti con se stessa scrivendo: perché soltanto le parole possono restituirci la complessità delle storie che non mostriamo al mondo e che pure, silenziosamente, tutti ci portiamo dentro. Attraverso la sua voce, Silvia Avallone ci accompagna in questo romanzo potente e liberatorio, invitandoci a riflettere sul nostro presente e a domandarci: “La vita ha davvero bisogno di essere raccontata, per esistere?”.

Silvia Avallone è nata a Biella nel 1984 e vive a Bologna. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Per Rizzoli ha pubblicato Acciaio (2010, da cui è stato tratto l’omonimo film), Marina Bellezza (2013) e Da dove la vita è perfetta (2017), e in Francia, nel 2012, Le lynx. Scrive per il “Corriere della Sera”, “Sette” e “La Lettura”.

E’ possibile seguire gli incontri con l’autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina facebook “BPER Banca Forum Monzani” oppure dal sito www.forumguidomonzani.it.