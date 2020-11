Anche a Modena stamane la mobilitazione a sostegno dei lavoratori della Sanità

“Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini”. Questo lo slogan del presidio che si è svolto questa mattina presso il Policlinico, nell’area della rotonda antistante l’ingresso 2, e in altri luoghi simbolo di diverse città italiane (e dove fosse stato difficile garantire la presenza fisica, su piattaforme online).

Alla mobilitazione, promossa dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, hanno partecipato i lavoratori del pubblico impiego in segno di solidarietà verso il personale sanitario che sta affrontando in prima linea questa emergenza pandemica, per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti e nuove assunzioni.