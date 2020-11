Castellarano, nuova illuminazione sulla Sp486R: sensi unici alternati e limitazioni alla velocità

La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, sabato 14, fino al 31 dicembre saranno eseguiti sette distinti interventi di manutenzione straordinaria agli impianti della pubblica illuminazione posti sugli svicoli e sulle rotatorie della Sp 486R in comune di Castellarano che potranno comportare l’istituzione di sensi unici alternati con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti saranno adottati solo per i lavori che comporteranno l’occupazione della sede stradale, che avranno un tempo medio di lavorazione di 4, 5 ore.

I tratti interessati dagli interventi, che saranno eseguiti dalla City Green Light di Vicenza, sono la rotatoria dello svincolo per Veggia, le uscita per Zona industriale Castellarano e ceramica Ariostea, il tratto compreso tra lo svincolo per Castellarano centro e quello per per Scuole-cimitero, lo svincolo per l’isola ecologica e quelli di Roteglia, Roteglia centro e Roteglia-Baiso.