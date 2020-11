Innalzato il limite di velocità sulla Provinciale da San Michele alla collina

E’ stato portato a 70 km/h il limite di velocità nel tratto di strada che, dall’incrocio con l’ingresso a San Michele, porta verso la collina. Il limite di velocità, sino ad ora fissato in 50 km/h, è stato innalzato dalla Provincia di Modena titolare della strada.

“Il Presidente della Provincia Gian Domenico Tomei – dichiara il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – ha recepito la richiesta che avevo avanzato sin dal mio insediamento: è stato un lavoro lungo e complesso, per non andare in contrasto con le regole del Codice della Strada, ma finalmente si è arrivati a conclusione dell’iter e ringrazio il Presidente Tomei per aver analizzato il problema e risposto alle richieste mie e probabilmente di tanti altri.

Purtroppo non è stato possibile ottenere lo stesso risultato anche con il tratto di strada che, dall’incrocio con l’ingresso a San Michele, arriva a Sassuolo perché presenta troppi incroci a raso ed il Codice della Strada non permette l’innalzamento del limite di velocità che rimane a 50km/h. La mia raccomandazione agli automobilisti è di rispettare i limiti perché, oltre agli incroci a raso, in quel tratto di strada spesso si verificano attraversamenti di animali selvatici, anche di grossa taglia, che possono essere molto pericolosi. I controlli continueranno per punire chi esagera veramente con la velocità”.