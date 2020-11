Per lavori in galleria, limitazioni al traffico sulla statale 63 “del Valico del Cerreto”

Per lavori in galleria, limitazioni al traffico sulla statale 63 “del Valico...

Per consentire lavori sugli impianti della galleria “Casina” saranno attive limitazioni al traffico sulla statale 63 “del Valico del Cerreto”, in provincia di Reggio Emilia. Nel dettaglio, a partire da lunedì 16 novembre sarà chiuso al traffico un tratto di circa 2 km in entrambi i sensi di marcia. Il traffico verrà deviato sulla viabilità alternativa con segnalazioni in loco.

I lavori riguardano la riqualificazione degli impianti tecnologici della galleria finalizzata al miglioramento degli standard di sicurezza. L’ultimazione è prevista entro 22 dicembre.

Anas ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.