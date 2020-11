Castello di Canossa, lavori di consolidamento della scarpata

Da lunedì 16 novembre la ditta Idroter di Villa Minozzo inizierà lavori di consolidamento della scarpata di monte della Sp 73 in prossimità del Castello di Canossa, nell’ambito degli interventi finalizzati a garantire la stabilità della rupe. Per eseguire in sicurezza l’intervento per un tratto di circa cento metri della Sp 73 sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, con limitazione della velocità a 30 km/h. I provvedimenti rimarranno in vigore fino al 30 gennaio.