Dall’1 dicembre 2020 al posto dei fittoni mobili si attivano le telecamere in quattro nuove aree pedonali, ecco cosa cambia

I fittoni mobili vanno in soffitta e al loro posto arrivano le telecamere a presidio delle aree pedonali delle vie delle Moline, Falegnami, Santo Stefano e Corte Galluzzi. Le telecamere saranno attive 24 ore su 24 dall’1 dicembre 2020. Si tratta di une delle novità contenute nei provvedimenti di mobilità sostenibile approvati quest’anno dalla Giunta e dal Consiglio comunale, che hanno modificato le regole di accesso e sosta in alcune aree pedonali della città, a tutela delle zone di maggior pregio ambientale-architettonico e degli utenti deboli, per garantire un’accessibilità sostenibile e diffusa.

La fase di pre-esercizio delle telecamere inizierà da lunedì 16 novembre 2020: da questa data, i fittoni mobili e le smart card non saranno più attivi. Durante il pre-esercizio verrà testato il sistema delle telecamere che da martedì 1 dicembre inizieranno a sanzionare i veicoli non autorizzati.

Oltre ai fittoni mobili, va in soffitta anche la smart card: non servirà più e sarà disattivata senza bisogno di restituirla. Dovranno invece conservarla i possessori di autorizzazione all’accesso a Corte Galluzzi, per alzare la sbarra che protegge Piazza Galvani.

Chi è in possesso di un posto auto, garage o cortile, nelle vie interessate, e i titolari del contrassegno disabili, potranno continuare ad accedere senza limitazioni. I titolari di contrassegno R-residenti potranno invece accedere per attività di carico e scarico solo nelle fasce orarie dedicate. I titolari di permesso operativo potranno accedere alle aree pedonali solo dalle 6 alle 10.30.

In questi giorni, tutti i titolari di permesso alle aree pedonali trovano nelle proprie buchette della posta una lettera con tutte le indicazioni sulle modifiche attive dal 1 dicembre.

Per informazioni: Tper, chiamando ai numeri 800 694994 (numero verde); 329 0635298 (WhatsApp), oppure scrivendo a contrassegni.areepedonali@tper.it.

Cosa cambia dall’1 dicembre 2020

Via delle Moline

La nuova area pedonale riguarda i tratti di via delle Moline compresi tra le vie delle Belle Arti e del Borgo di San Pietro e tra via del Borgo di San Pietro e via Capo di Lucca.

La smart card sarà disattivata dal 16 novembre, con l’avvio della fase di pre-esercizio delle telecamere. Non è necessario restituirla.

I titolari di contrassegno R-residenti all’interno della nuova area pedonale, potranno accedere esclusivamente per le operazioni di carico e scarico nella fascia oraria dalle 20 alle 10.30.

Chi possiede un posto auto (garage, cortile) nell’area pedonale può richiedere il contrassegno PA-posto auto che consente l’accesso 24 ore su 24.

I titolari di contrassegno PA il cui posto auto è all’interno della nuova area pedonale non devono fare niente: possono accedere al posto auto come prima, senza limitazioni orarie.

I titolari di contrassegno PA il cui posto auto è all’esterno della nuova area pedonale, non potranno più accedervi.

I residenti nella nuova area pedonale e i titolari di contrassegno PA proprietari di ciclomotori e motoveicoli devono comunicare la targa all’indirizzo contrassegni@tper.it. Non sarà rilasciato alcun contrassegno o titolo di riconoscimento, la targa sarà inserita nella lista dei veicoli autorizzati e riconosciuta automaticamente dalle telecamere.

Via Falegnami

Le nuove regole dell’area pedonale di via Falegnami saranno in vigore dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e nei giorni festivi l’area pedonale rientra nei provvedimenti legati ai T-days.

Santo Stefano

La nuova area pedonale Santo Stefano comprende tutta la parte della piazza pavimentata a pavet, con i ciottoli.

Corte Galluzzi