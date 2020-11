F1 – GP di Turchia, qualifiche: sesta e settima fila per Seb e Charles

F1 – GP di Turchia, qualifiche: sesta e settima fila per Seb...

Qualifiche difficilissime per la Scuderia Ferrari all’Istanbul Park, teatro dell’ottavo Gran Premio di Turchia. In una sessione fortemente condizionata dalla pioggia Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno ottenuto rispettivamente il 12° e il 14° tempo e domani alle 13.10 locali prenderanno dunque il via dalla sesta e dalla settima fila.

Lance Stroll ha invece conquistato la pole position nel GP di Turchia. Su asfalto bagnato e con condizioni al limite, il pilota della Racing Point ha preceduto Verstappen e Perez. Sesto Hamilton.