Partito Democratico di Sassuolo sui dati covid scuola

In questi giorni, abbiamo ancora una volta visto un uso poco preciso della comunicazione sui dati covid, e interventi generici, fatti a braccio, da parte del sindaco. In particolare, c’è poca certezza sulla situazione nelle scuole: alcune gettate in pasto alla stampa, altre sulle quali , non si sa perché, si è taciuto. Il sindaco non accampi la giustificazione che i dati sono responsabilità dell’ASL. Come sindaco, ha il dovere di informare con trasparenza. In questi giorni, per essere rassicuranti, é necessario dare informazioni precise, che non lascino spazi a ipotesi e congetture. I cittadini sassolesi hanno il diritto a questo.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al mondo della scuola e a chi ci lavora: sappiamo che si sta facendo uno sforzo enorme per non interrompere il rapporto coi ragazzi, soprattutto dove si deve applicare la didattica a distanza. E per garantire, nella didattica in presenza alle materne, alle elementari e alle medie, tutte le misure di sicurezza e tutto il supporto possibile alle famiglie. Un lavoro importantissimo che riconosciamo e per il quale ringraziamo tutto il mondo della scuola