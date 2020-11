Controlli per il contenimento del contagio: 30 segnalazioni dei carabinieri, sabato nel bolognese

Proseguono senza sosta i controlli del Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna nel quadro dei servizi relativi alle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, soprattutto in considerazione degli ultimi dettati normativi.

Oltre 30 persone sono state a vario titolo segnalate nella sola giornata di ieri 14 novembre, di cui 16 da parte dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale in relazione a diversificate violazioni: 9 in relazione al mancato uso della mascherina e 7 poiché davano luogo ad una festa (relativa al superamento di esame universitario) in area adiacente ad abitazione ubicata in Sasso Marconi. Anche in quest’ultima occasione i presenti non indossavano alcun dispositivo di protezione, oltre a non rispettare alcuna distanza interpersonale.

La Compagnia Carabinieri di Bologna Centro deferiva ai sensi dell’ART 2 CO 3 D.L. N. 33/2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid – 19 – sanzioni e controlli); art. 260 r.d. n. 1265/1934 (testo unico leggi sanitarie – violazione della quarantena), due cittadini bolognesi conviventi, rispettivamente 46 e 33enne, poiché colti a circolare a piedi su via Gagarin senza giustificato motivo, benchè positivi al Covid 19.

A margine rileva altresì la sanzione elevata a carico di pubblico esercente nel pieno centro cittadino, che in quanto titolare dell’attività non osservava le norme in termini di distanziamento tra i tavoli ubicati all’esterno dell’esercizio.

Controlli rinforzati proseguiranno anche nel corso della giornata odierna e nei prossimi giorni.