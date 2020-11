Ad Urbanpromo 2020 si parla del futuro Piano urbanistico generale di Modena

Si parlerà anche del futuro Piano urbanistico generale di Modena nell’edizione di Urbanpromo 2020, l’evento culturale sul tema della rigenerazione urbana promosso dall’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e organizzato dall’organismo no profit URBIT (Urbanistica Italiana Srl).

A illustrate quelli che sono gli obiettivi, le strategie e le azioni del Piano in via di sviluppo, martedì 17 novembre, nel corso di una sezione dedicata ai nuovi piani urbanistici dell’Emilia Romagna, sarà la dirigente del settore Pianificazione e sostenibilità urbana del Comune di Modena Maria Sergio. A coordinare l’iniziativa sarà Sandra Vecchietti, presidente Inu Emilia-Romagna; si parlerà anche dei Piani dei comuni di Bologna e Cesena.

Protagonisti dell’incontro sono infatti i Piani Urbanistici Generali che le Amministrazioni dell’Emilia Romagna stanno elaborando per realizzare, nei propri territori, quelle politiche di rigenerazione urbana e di contrasto del consumo di suolo la cui necessità è oggi unanimemente condivisa. La nuova legge urbanistica regionale, per perseguire questo obiettivo, ha infatti dato una impostazione innovativa alla pianificazione urbanistica e promosso una generale revisione della pianificazione locale, introducendo anche temi come il contrasto ai cambiamenti climatici, i servizi ecosistemi e le dotazioni ecologico-ambientali.

Urbanpromo attraverso un intenso programma di convegni online e in presenza, un’esposizione di progetti e alcune pubblicazioni di diffusione nazionale, affronta i punti nodali della rigenerazione urbana: l’attivazione degli investimenti tramite il partenariato pubblico-privato, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la valorizzazione dei patrimoni immobiliari, il social housing, il finanziamento privato delle opere pubbliche, la fiscalità immobiliare, le prospettive del mercato immobiliare.