Emergenza Covid-19: iH Hotels Group dona 50mila mascherine al Comune di Bologna

Il Gruppo alberghiero iH Hotels, con un gesto legato al contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus, si schiera a sostegno dell’emergenza donando 50 mila mascherine chirurgiche al Comune di Bologna. L’incontro per il ringraziamento si è svolto lo scorso 11 Novembre alle 11:00 nella Sala Rossa del Palazzo d’Accursio alla presenza dei manager degli iH Hotels presenti sul territorio e Marco Lombardo, Assessore al lavoro ed alle attività produttive del Comune di Bologna.

La donazione alla città rientra nell’iniziativa che ha visto protagonista la catena alberghiera nel progetto di raccolta fondi, nata durante l’inizio del lockdown, e diventando subito un’importante attività che ha mosso management e staff a supporto della lotta contro il Covid-19. Oggi il ricavato del fundraising è servito per l’acquisto di 500mila mascherine chirurgiche donate poi ai vari Comuni d’Italia in cui sono presenti le 26 strutture da 4 a 5 stelle, come Milano, Roma, Firenze, Bari e Bologna. Qui, nell’area metropolitana felsinea, iH Hotels è presente con due importanti alberghi: iH Hotels Bologna Amadeus, un moderno hotel 4 stelle dotato anche di ristorante, SPA e sale meeting, e l’iH Hotels Bologna Gate 7, un albergo prettamente business e posizionato non lontano dall’aeroporto da cui appunto trae origine il nome.

“L’idea è nata all’inizio della diffusione della pandemia – ha detto Mauro Troisi, il General Manager di iH Hotels Group – e non potevamo restare impassibili davanti ad una tale emergenza. Infatti, già il 18 marzo 2020 abbiamo avviato una raccolta fondi attraverso Gofoundme intitolata “iH Hotels & Friends” che ha dato vita oggi a questo grandissimo gesto di solidarietà che ha visto protagoniste tutte le persone all’interno dell’azienda, ed anche fornitori, clienti, amici e parenti. Con l’hashtag #insiemesivince, condiviso sui vari social network dei nostri hotels, volevamo trasmettere il messaggio che solo grazie all’unione di tutte le forze si possono raggiungere grandi risultati. Ci sentiamo in dovere di sostenere il territorio. Il materiale sanitario è stato acquistato nell’ottica del rispetto delle normative, della messa in sicurezza e della salvaguardia della salute, non solo dei nostri dipendenti ma anche della comunità nella quale operiamo” – ha aggiunto il GM della catena alberghiera italiana.

“L’iniziativa di IH hotel è importante perché sottolinea il legame di solidarietà tra la catena alberghiera ed il nostro territorio” – ha affermato Marco Lombardo, Assessore al lavoro ed alle attività produttive del Comune di Bologna. “La distribuzione del materiale sanitario durante la prima ondata pandemica è stata preziosa per fronteggiare l’emergenza. Ora siamo nel pieno di una seconda ondata pandemica e sappiamo di poter contare sul supporto dell’azienda, in collaborazione con le istituzioni. Nessuno può pensare di salvarsi da solo; è solo con lo spirito di comunità di iniziative come #insiemesivince che possiamo affrontare gli effetti della pandemia, tanto sul piano sanitario, quanto sul piano sociale ed economico”.