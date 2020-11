Prignano, due sanzioni per mancato utilizzo delle mascherine protettive

I carabinieri dipendenti del Comando Provinciale di Modena, nel corso dei controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni anti contagio dopo l’entrata in vigore della zona arancione, hanno finora elevato cinque sanzioni amministrative. Nella giornata di ieri, infatti, due sanzioni sono state rilevate a Prignano sulla Secchia nei confronti di due persone prive dei prescritti dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il controllo è avvenuto nella mattinata di domenica, in via Monti.