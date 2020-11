Tecnologia, intelligenze artificiali e automobili: un rapporto sempre più stretto

Che le automobili non siano più semplicemente dei mezzi con cui spostarsi da un luogo all’altro è un concetto oramai chiaro a chiunque. Ma per molti è ancora difficile comprendere con esattezza il reale livello di innovazioni installate sulle vetture moderne. La tecnologia ha infatti portato allo sviluppo di nuove forme di interazioni con il conducente, molte delle quali regalano enormi vantaggi, sia sotto il profilo della comodità, che sotto quello della sicurezza degli occupanti dell’abitacolo.

Self driving car: l’evoluzione dell’automobile

Perdonando il gioco di parole, il concetto di self driving car si sta facendo strada. Si tratta di una vettura sempre più autonoma e indipendente dalla volontà del conducente. Ovviamente siamo ancora ben lontani da certe interpretazioni fantascientifiche che vedono l’auto dotata di pilota automatico, ma molte interessanti innovazioni hanno già fatto la loro comparsa negli abitacoli delle auto moderne. In altre parole il mercato dell’auto corre parallelo a quello della digitalizzazione, e in uno scenario di questo tipo anche l’approccio dell’automobilista all’acquisto è notevolmente cambiato.

Ciò significa che l’automobile non viene più vista solamente come un oggetto da possedere, che grazie a 4 ruote permette spostamenti tra luoghi differenti. Non è un caso tra l’altro se sempre più frequentemente nelle classiche fiere dell’automobile, ad esporre le loro produzioni troviamo sempre anche grandi brand del settore tecnologico. Il futuro corre veloce nelle automobili, che oggi svolgono anche la funzione di computer, di navigatore, di telefono, e molto altro ancora.

Questi mezzi di trasporto sono sempre più smart e connessi, e con questi presupposti anche sicuri. Oramai non esiste auto di nuova produzione che non integri a bordo anche un monitor touchscreen in grado di gestire le varie funzionalità dell’automobile, comprese le telecamere che permettono parcheggi più agili rispetto ai più tradizionali specchietti retrovisori. Ma non finisce qui, perché esattamente come sta accadendo nelle nostre abitazioni, anche nelle automobili ha fatto la sua comparsa l’assistenza vocale.

Semplicemente impartendo comandi attraverso la propria voce quindi, sarà possibile controllare tutta la parte multimediale dell’auto, cosa che tra l’altro permette di aumentare notevolmente la sicurezza degli occupanti e del conducente che non sarà costretto a distrarsi dalla guida. Ma le vetture sono anche sempre più connesse in rete, e grazie a moduli 3G e 4G è possibile accedere alle mappe di navigazione, ma anche rendere sempre rintracciabile la vettura stessa in caso di furto.

Auto sempre più smart e intelligenti nel 2020

Come detto, il concetto di self driving car è ancora lontano dal realizzarsi, ma le intelligenze artificiali si fanno sempre più spazio a bordo delle automobili. Grandi case come Mercedes ad esempio, hanno introdotto sistemi per l’illuminazione intelligente. Una Mercedes Classe A usata o nuova quindi, è dotata di fari adattivi regolati dal computer di bordo, che potranno orientarsi verticalmente o orizzontalmente a seconda delle esigenze.

Ma la stessa intelligenza è anche in grado di variare la potenza illuminante in maniera automatica per evitare di abbagliare le auto che provengono nel senso opposto, così come di far ruotare i fari nel momento in cui si entra in curva. In questo modo sarà possibile migliorare l’illuminazione della carreggiata, diminuendo ancora una volta il pericolo di incidenti. Ovviamente Mercedes non è l’unica casa automobilistica a lavorare in questa direzione digitale.

Ford, Toyota, e Bmw ad esempio, sono andati oltre la “semplice” interazione dell’automobilista con la vettura, proponendo sistemi in grado di apprendere con il tempo le abitudini di guida del conducente. In questo modo le intelligenze artificiali potranno intervenire all’occorrenza e in caso di necessità per rimediare ad eventuali errori. Chiaramente ci troviamo ancora in una fase sperimentale, ma la guida autonoma e automatizzata è un obiettivo sempre più vicino ed altrettanto concreto.