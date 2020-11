Altre chiusure notturne sulla A1 e sulla A13

Sulla A1 Milano-Napoli, per attività di prove di carico viadotto sul fiume Taro, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, si potrà proseguire sulla SP343 e sulla SS9 Via Emilia con ingresso alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana, da dove si potrà proseguire in direzione della A1 Milano-Napoli verso Milano;

sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata verso Bologna.

Si ricorda che, per effetto della suddetta chiusura del tratto Parma-A15 verso Milano, la stazione di Parma sarà chiusa anche in entrata in direzione di Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia; in ulteriore alternativa, si potrà entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Fidenza.

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la prima notte di chiusura in programma della stazione di Padova Zona Industriale, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 17, alle 6:00 di mercoledì 18 novembre.

La stazione di Padova Zona Industriale, sarà chiusa in entrata verso la A4 Torino-Trieste e in uscita per chi proviene da Bologna, nelle tre notti consecutive di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 novembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova sud.