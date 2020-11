Camion sbanda e finisce contro il guardrail in A1: conducente ferito

Incidente stradale questa mattina intorno alle 5:30 in A1, al km 13+500 in direzione Bologna. Per cause in via di accertamento, un mezzo pesante ha sbandato ed è finito contro il guardrail. Nessun altro veicolo coinvolto nel sinistro. Una squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118 ha estratto il conducente ferito dalla cabina di guida. L’uomo, imbarellato, è stato poi trasferito in ospedale. I pompieri hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza il camion. Presente anche la polstrada che ha regolato il flusso del traffico (una corsia è stata chiusa in direzione nord durante i soccorsi) e il personale tecnico di Aspi.