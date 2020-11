Giovedì seduta del Consiglio Comunale di Formigine

E’ convocato per giovedì 19 novembre la prima di due sedute mensili del Consiglio Comunale di Formigine.

Dopo la presentazione di due interrogazioni da parte dei gruppi consiliari, saranno presentate al voto dei consiglieri quattro delibere: rinnovo della convenzione per la gestione dei verbali presso l’Ufficio unico di Sassuolo, manutenzione e vigilanza del percorso natura sul Secchia e di quello sul Tiepido, un permesso di costruire in via Radici in Piano a Corlo.

Seguiranno due mozioni su qualità dell’aria e raccolta mozziconi di sigaretta.

La seconda seduta mensile del Consiglio di novembre è già calendarizzata per il giovedì successivo, il 26.

Come di consueto sarà attiva la diretta streaming del lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.