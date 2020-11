Sereno in giornata con presenza di nebbie e foschie al mattino in particolare sulle aree di bassa pianura prossime al corso de Po; graduale sollevamento dalle ore centrali. Nuvolosità in aumento dalla serata-nottata ad iniziare dal settore di nord-est. Temperature: minime comprese tra 3 e 7°C . Massime attorno a 13 /14°C. Venti: deboli variabili, tendenti a ruotare dai quadranti settentrionali dalla tarda serata. Mare: poco mosso.

(Arpae)