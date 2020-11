Quartieri modenesi: pubblicato il bando per progetti di iniziative

Le associazioni del terzo settore no profit che intendono realizzare iniziative nei Quartieri di Modena nel periodo autunno – inverno 2020/2021 possono presentare domanda al Comune per ottenere un contributo fino alle ore 24 del 30 novembre.

È stato pubblicato online, infatti, il bando per finanziare, fino a un massimo di metà delle spese nette sostenute, i progetti a vantaggio degli abitanti dei quartieri che si realizzano tra l’1 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021. Qualora le disponibilità del bilancio 2020 lo consentano, il Comune si riserva di finanziare i progetti presentati, nei limiti delle previsioni del bilancio stesso.

Bando, informazioni, moduli sono online (www.comune.modena.it/decentramento). Possono presentare domanda entro le 24 del 30 novembre, i soggetti del terzo settore no profit di Modena, singoli o riuniti, costituiti almeno un anno prima della scadenza, cioè non dopo il 30 novembre 2019. Le domande vanno inviate esclusivamente via e-mail al singolo quartiere interessato dal progetto (quartiere1@comune.modena.it – quartiere2@comune.modena.it – quartiere3@comune.modena.it – quartiere4@comune.modena.it).

L’inclusione e l’integrazione sociale, la promozione della mobilità sostenibile, della vivibilità e della sicurezza, sono tra i principali obiettivi richiesti ai progetti per poter ottenere i contributi. Altri valori da perseguire sono la valorizzazione dei beni comuni (patrimonio architettonico, artistico, culturale e ambientale del quartiere); la promozione di attività culturali e sportive sul territorio; attività formative di pubblica utilità su temi culturali, tecnologici e del benessere individuale; eco-sostenibilità ed educazione ambientale; protagonismo sociale, con particolare riferimento ai giovani; promozione di azioni volte a prevenire e ridurre la dispersione scolastica; tutela delle frazioni al fine di stimolare senso di comunità; disincentivazione dell’uso dell’auto e stimolo all’uso di mezzi pubblici; promozione del benessere, adozione di stili di vita sani e azioni di prevenzione; promozione di attività volte ad incentivare le competenze informatiche e la cultura digitale; attività di valorizzazione e incentivazione del volontariato e promozione della cittadinanza attiva secondo le disposizioni del Regolamento per l’Albo dei Cittadini attivi di quartiere del Comune; promozione di attività di supporto alle famiglie con figli in età scolare.

Fondamentale, anche in questa edizione del bando come già negli anni scorsi, la prevenzione di pratiche e attività generanti ludopatie e contrasto di ogni forma di gioco d’azzardo, promuovendo il gioco sano e valorizzando le attività economiche dei quartieri che non detengono apparecchi e che intendono aderire al marchio “Slot Free” (www.comune.modena.it/slotfree).

Per eventuali necessità di spiegazioni e chiarimenti sui contenuti dell’avviso pubblico che non siano soddisfatte telefonicamente, i soggetti interessati potranno essere ricevuti per un incontro di persona, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18, alla Segreteria Coordinamento Quartieri di piazza Grande 16, Modena tel. 059/2034190-2034194.

Oltre al sostegno finanziario, ai progetti che ottengono il punteggio sufficiente in graduatoria possono essere assegnate utilità diverse come l’esenzione dalla Tosap, la produzione e diffusione di materiale pubblicitario, l’assegnazione gratuita o a prezzo agevolato di una sala civica di Quartiere.