Un ferito grave in schianto tra mezzi pesanti sul Raccordo che collega A1 e A14 a Borgo Panigale

Un camionista 40enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto stamane prima delle 9:00 sul Raccordo che collega A1 e A14, km 3 sud a Borgo Panigale. Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli: due autoarticolati e un furgone. Tutti i mezzi trasportavano merci non pericolose. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco più l’autogrù partita dal comando. Due feriti di cui uno, il 40enne, estratto dagli operatori del 115 con l’ausilio di attrezzature per gli incidenti e autogrù. L’altro, un 31enne, ha riportato solo ferite lievi. Entrambi sono stati affidati al 118 e trasportati all’Ospedale Maggiore. Presenti anche Polstrada e Aspi. La carreggiata è rimasta chiusa il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso.