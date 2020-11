Deve espiare oltre 5 anni di reclusione per ricettazione aggravata in concorso. Arrestato a Bologna

Deve espiare oltre 5 anni di reclusione per ricettazione aggravata in concorso....

I Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di un “badante” bolognese di 50 anni, riconosciuto colpevole di ricettazione aggravata in concorso, delitto commesso a Bologna, Bentivoglio e in altre province d’Italia, tra cui Udine, Verona, Arezzo e Ancona.

Individuato ieri pomeriggio dai Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia, il 50enne è stato tradotto in carcere per espiare una pena principale stabilita per i delitti commessi di cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 2.400 euro.