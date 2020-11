La Polizia Locale di Carpi ha rimosso 12 auto in via Lago di Bolsena

La Polizia Locale di Carpi ha rimosso 12 auto in via Lago...

La Polizia Locale ha rimosso una dozzina di veicoli che erano in sosta da tempo in via Lago di Bolsena: auto abbandonate o comunque senza copertura assicurativa (che quindi non potevano stare sulla pubblica via), in alcuni casi usate anche come bivacco.

«Grazie a questo intervento – commenta l’assessore alla sicurezza Mariella Lugli – è stato bonificato un tratto di strada e resa più decorosa la zona, ormai diventata un “deposito” abusivo a cielo aperto. Ringrazio gli agenti che hanno svolto un meticoloso lavoro di accertamenti, per individuare i responsabili di questi comportamenti, alcuni non più residenti in zona, e soprattutto per verificare l’esistenza di provvedimenti ostativi quali decreti di confisca o altro».

I proprietari sono stati sanzionati come da Codice della Strada, i mezzi posti sotto sequestro.