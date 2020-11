Bologna: Santa Messa della Virgo Fidelis

Questa mattina, il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani ha partecipato alla Santa Messa della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri dall’11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve Apostolico di Papa Pio XII.

La cerimonia odierna, officiata dal Cappellano Militare, Don Giuseppe Grigolon, si è svolta nella caserma “Luciano Manara”, sede della Legione Carabinieri Emilia Romagna, con la sobrietà richiesta nel rispetto della normativa in vigore per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

La ricorrenza della Patrona, come ricordato dal Generale Angrisani, cade in concomitanza con altre importanti ricorrenze per l’Arma dei Carabinieri, la “Giornata dell’Orfano” e il 79° anniversario della “Battaglia di Culqualber”, località dell’Africa Orientale dove, durante la 2° Guerra Mondiale, un intero Battaglione di Carabinieri si distinse per fulgido valore in un’epica resistenza del caposaldo, ma fu sopraffatto da preponderanti forze avversarie. Per tale eroismo, la bandiera dell’Arma dei Carabinieri è stata insignita di una Medaglia d’Oro al Valor Militare.