Questa mattina intorno alle sette e un quarto i vigili del fuoco sono intervenuti in via Molinelli, in città per una fuga di gas in strada. La via è stata chiusa tra gli incroci con via Baroni e via Corradi. Sul posto la polizia locale di Bologna che ha provveduto a transennare la strada. I vigili del fuoco hanno allertato il pronto intervento di Hera che ha intercettato la perdita e provveduto alla messa in sicurezza. Intorno alle 12:30 si è concluso l’intervento.