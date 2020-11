A quasi un mese dall’ultimo match disputato, torna in campo la Green Warriors Sassuolo che, sull’ostico campo del Barricalla Cus Torino, cede 3-1 (parziali 25-22 18-25 28-26 25-22) al termine di un match estremamente equilibrato. Alla formazione neroverde, che dopo la pausa forzata causa Covid ha ripreso ad allenarsi al completo solo questa settimana, non basta una Antropova in grande spolvero – per lei 34 punti e il 56% in attacco.