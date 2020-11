Operaio impegnato in un cantiere per la manutenzione stradale, morto sul lavoro...

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Zola Predosa sono intervenuti in via Luigi dalle Olle, dove un operaio italiano di 57 anni, dipendente di un’azienda di Ozzano Emilia che si occupa di costruzioni e manutenzioni stradali, è deceduto per cause da accertare mentre si trovava al volante di un rullo asfaltatore che è finito fuori strada. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’AUSL – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.