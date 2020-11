Covid: 14 persone sanzionate ieri dai carabinieri a Bologna e in Provincia per aver violato la normativa

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante i servizi dedicati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno identificato 670 persone, controllato 521 veicoli e 126 pubblici esercizi. 14 persone, giovani, adulte e anziane, sono state sanzionate a Bologna e in Provincia con multe da 400 euro a testa, per aver violato la normativa, non indossando la mascherina di protezione, creando assembramenti e, come rilevato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna che hanno sanzionato 3 automobilisti perché circolavano di notte senza una valida motivazione.

Tra questi, un 51enne, sorpreso alla guida della propria vettura alle 3:00 di notte, è finito in manette. L’automobilista, a seguito di accertamenti, è risultato essere evaso dal proprio domicilio, ove era stato sottoposto in regime di arresti domiciliari per il reato di rapina. Con i Carabinieri si è giustificato dicendo che era uscito da casa in piena notte e di nascosto, per andare a comprare le sigarette a un distributore automatico. In sede di Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato.