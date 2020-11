Fiorano, Carabinieri sulle tracce di un pirata della strada

La sera del 21 novembre scorso, a Fiorano in via Statale altezza civico 36, un cittadino del luogo, mentre percorreva a piedi la via attraversando sulle strisce pedonali, è stato investito da un’autovettura che transitava a velocità sostenuta. Dopo l’urto l’auto si è data a precipitosa fuga, senza prestare il soccorso. Il malcapitato è stato trasportato immediatamente presso l’ospedale civile di Baggiovara, dove tuttora si trova ricoverato.

I carabinieri della compagnia di Sassuolo sono sulle tracce dell’investitore, grazie alle telecamere di sorveglianza dove si vede proprio nel momento dell’incidente con il povero ragazzo sbalzato a terra esanime.

I Carabinieri hanno già raccolto elementi utili ad identificare l’automobilista, che dovrà rispondere di gravi reati.