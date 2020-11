Istituto comprensivo di Imola dona quattro tablet ad altrettanti studenti in isolamento fiduciario

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno consegnato quattro Tablet a dei bambini, figli di nuclei familiari stranieri sottoposti all’isolamento fiduciario per accertata positività al Covid-19. Non riuscendo a proseguire il percorso di formazione e apprendimento, a causa dell’impossibilità di recarsi fisicamente a scuola, un istituto comprensivo di Imola ha deciso, incaricando i militari della consegna fisica, di donare i Tablet ai suoi studenti per permettere loro di proseguire gli studi con la “Didattica a distanza”, attraverso i contenuti multimediali fruibili sulla piattaforma online della scuola. Le famiglie hanno ringraziato le istituzioni, in questo caso Scuola e Arma dei Carabinieri, per la solidarietà dimostrata.