La Polizia di Stato arresta per spaccio uno straniero in zona universitaria a Bologna

La Polizia di Stato arresta per spaccio uno straniero in zona universitaria...

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nella Zona Universitaria per la repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri i Poliziotti della IV Sezione contrasto al crimine diffuso della locale Squadra Mobile hanno approntato un servizio specifico nel corso del quale nel giardino di San Leonardo hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un soggetto libico, S. M. del 1996, con precedenti specifici per reati della stessa specie.

Gli Agenti in servizio, appostatisi a ridosso del giardino, hanno potuto assistere alla cessione di un grammo di cocaina in cambio di 80 euro da parte del soggetto di origine nordafricana. I Poliziotti sono immediatamente intervenuti per bloccare lo spacciatore ma lo stesso ha fatto resistenza, cercando di spintonare e colpire gli operatori al fine di scappare.

I poliziotti, tuttavia, riuscivano a contenere la reazione dello spacciatore. L’uomo, definitivamente bloccato, è stato trovato in possesso di ulteriori 33 dosi di cocaina già tutte confezionate e pronte per essere cedute e 525 euro in contanti.

Il soggetto è stato arrestato e verrà giudicato questa mattina con rito direttissimo.