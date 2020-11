Auto fuori strada nella notte a Grizzana Morandi, ferita una donna

Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti a Grizzana Morandi, in località Stanco di Sopra, per un incidente stradale. Un’auto con a bordo una donna è sbandata ed è finita fuoristrada sul ciglio di un pendio. L’auto è slittata poi per qualche metro lungo la scarpata, fortunatamente trattenuta dagli alberi. Una squadra si è portata sul posto insieme ai sanitari del 118. Dopo aver stabilizzato la vettura, il personale del soccorso medico e il 115 hanno estratto la ferita e, una volta imbarellata, l’hanno trasferita all’ospedale Maggiore a Bologna. I vigili del fuoco, presenti sul luogo dell’incidente anche con l’autogrù, hanno poi imbragato il veicolo e lo hanno riportato sulla strada. Oltre al 115 e il 118 hanno collaborato all’intervento anche i carabinieri.