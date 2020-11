Innovation Days Distretto Ceramico di Sassuolo: la seconda edizione dal 30 novembre al 5 dicembre

Mancano pochi giorni alla seconda edizione di Innovation Days, la Settimana dell’Orientamento Scolastico e l’educazione all’imprenditorialità, un format nuovo completamente digitale con ospiti di rilievo del mondo dell’economia e della formazione, attraverso collegamenti video.

Un’anteprima di quella che sarà, auspicabilmente, l’edizione del 2021, che tornerà alla sua forma originaria con eventi e spazi di condivisione. Innovation Days si svolgerà dal 30 novembre al 5 dicembre in questa inedita che potrà essere fruita on line sulla pagina Facebook di Innovation Days @innovationdaysproject).

L’evento, rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori del Distretto Ceramico e Provincia di Modena, ma anche docenti e genitori, mira ad aiutare lo studente ad affrontare il processo decisionale riguardo il proprio futuro professionale in maniera più consapevole ponendosi da facilitatore dell’incontro tra il mondo della scuola a quello delle imprese, del lavoro e delle professioni.

Innovation Days si propone anche come strumento per agevolare il contatto diretto tra docenti e studenti delle scuole superiori con le aziende e le realtà formative del territorio. Quest’anno gli incontri si svolgeranno in modalità Webinar sia in differita che in diretta streaming e avranno la durata di 20 minuti.

Durante la settimana di Innovation Days sarà possibile collegarsi in diretta sulla pagina @innovationdaysproject per ascoltare i contributi di startupper, giovani imprenditori, manager, aziende del territorio che offriranno agli studenti una pluralità di visioni e punti di vista sulle previsioni future di lavoro e formazione. T

ra gli argomenti affrontati: ricerca attiva del lavoro, lo sviluppo delle competenze “chiave” necessarie alla loro futura occupabilità, l’approfondimento delle abilità richieste dal mercato del lavoro, informazioni dal mondo del lavoro sulle occupazioni disponibili sul mercato attuale.

La Settimana dell’Orientamento sarà anche luogo di confronto e di valorizzazione dei progetti scolastici innovativi delle scuole e degli insegnanti del nostro territorio. La settimana si concluderà con una tavola rotonda, trasmessa in diretta sabato 5 dicembre alle ore 10:30 dal titolo “L’Orientamento scolastico e professionale come risorsa per il futuro dei giovani”, per aggiornare sulle proposte di formazione e ambiti professionali per i giovani nella provincia di Modena.

Programma dei Webinar e interviste in diretta streaming

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

h 11:00 -12:00 Ambire all’eccellenza e non alla mediocrità. Una strada che darà risultati concreti nel lavoro con Sofia Malagoli, imprenditrice presso Acetaia Malagoli Daniele e fondatrice del brand Modena Life Style

h 15:00 – 16:00 Sfide e opportunità per i giovani nel Distretto Ceramico

con Armando Meletti – General Manager Esmalglass- Itaca Armando Meletti – Esmalglass

con Armando Meletti – General Manager Esmalglass- Itaca Armando Meletti – Esmalglass h 16:00 – 17:00 I principali trend del settore Automotive

con Luca Montanari Co-Founder e Ceo di Elisium, Startup Informatica – Automotive

MARTEDI’ 1 DICEMBRE

h 11:00 – 12:00 Lavorare nel settore turistico. Quale futuro?

con Gabriella Gibertini – Imprenditrice Turistica di Salvarola Spa

con Gabriella Gibertini – Imprenditrice Turistica di Salvarola Spa h 15:00 – 16:00 Lingue straniere. Perché sono così importanti? di Enrico Simonini – Direttore presso Oxford School of Languages

h 16:00 – 17:00 L’alfabetizzazione finanziaria: strumenti di finanza per giovani che vogliono mettersi in gioco con Vania Franceschelli – Consulente Patrimoniale e vice Presidente Fecif

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE

h 11:00 – 12:00 Sviluppa il tuo potenziale con le soft skills per avere successo nella vita e nel lavoro Ugo Rizzo – Facilitatore Relazionale e Mental Coach

h 15:00 – 16:00 Donne e competenze digitali

con Claudia Canali – Donne Digitali

con Claudia Canali – Donne Digitali h 16:00 – 17:00 Come superare un fallimento e rialzarsi più forti di prima. L’esperienza della Soprano Mirella Freni

con Micaela Magiera – figlia del Maestro Leone Magiera e Mirella Freni

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE

h 11:00 – 12:00 – Lavoro, Fisco e Legalità con Avv. Prof.ssa – Mirella Guicciardi

h 15:00 – 16:00 – Dal Garage all’azienda. Come ho sviluppato la mia idea d’impresa grazie a “passione, fortuna e sudore” con Andrea Debbia – Ceo di Cooltech Srl

VENERDI’ 4 DICEMBRE

h 10:00 – 11:00 Dietro le quinte di Wall Street

con Luca Ruini – Consulente Finanziario

con Luca Ruini – Consulente Finanziario h 11:00 – 12:00 Essere artefici della propria vita. Cosa insegna la vita di Giuseppe Panini, padre delle figurine più famose al mondo con Antonio Panini – Ex Imprenditore e figlio di Giuseppe Panini, storico fondatore della Edizioni Panini

h 15:00 Come affrontare un colloquio di lavoro Emanuela Comastri – Studio Cespim Ricerca e Selezione del Personale

h 17:15 Trasformare la propria passione per lo sport in una professione

con Andrea Fabris – Segreteria Generale Sassuolo Calcio

SABATO 5 DICEMBRE

h 10:30 – Tavola Rotonda “L’Orientamento scolastico e professionale come risorsa per il futuro dei giovani”

Partecipanti: Saluti di Corrado Ruini – Assessore Istruzione Comune di Sassuolo

Armando Meletti – EsmalGlass Itaca Group; Federica Gherardi – Its Maker Modena; Gregorio Schenetti – Marketing Manager presso Target Group; Enrica Gibellini – Confindustria Ceramica ; Simone Gardella – Ceo di Elocal; Davide Pizzo – Issam Istituto Superiore di Scienza dell’Automobile Modena

Modera: Prof.ssa Alessandra Borghi – Presidente Associazione Uciim – Modena-Sassuolo

Il programma potrebbe subire variazioni, rispetto a quanto pubblicato, per motivi di ordini tecnico non prevedibili al momento della pubblicazione.