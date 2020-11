Accese oggi a Maranello le luminarie natalizie

Oggi Venerdì 27 novembre sono state accese a Maranello le luminarie di Natale, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Quest’anno il Comune e il Consorzio ‘Terra del Mito’ insieme ai commercianti hanno proposto decorazioni luminose ancora più diffuse, per valorizzare l’atmosfera natalizia in centro come nelle località come Bell’Italia, San Venanzio, Fogliano, Torre delle Oche, Torre Maina, Gorzano e Pozza). Per l’8 dicembre, come da tradizione, è invece prevista l’accensione del grande Albero di Natale in Piazza Libertà.

“Abbiamo raccolto dalle attività del territorio la richiesta di estendere le luminarie, con una maggiore attenzione alle frazioni”, affermano il sindaco Luigi Zironi e l’assessore al commercio Mariaelena Mililli. “Anche con questo intervento vorremmo condividere con tutti i maranellesi lo spirito natalizio e l’atmosfera di festa tipici del periodo, che quest’anno cade in un momento particolarmente complesso e drammatico per l’emergenza sanitaria in corso. Ne abbiamo tutti bisogno”.