Calcio: Serie A, Sassuolo-Inter 0-3

Un minuto di raccoglimento con le immagini delle prodezze di Diego Armando Maradona che scorrono all’interno del Mapei Stadium. Poi inizio della partita tra Sassuolo e Inter.

Due gol segnati in 14′ hanno galvanizzato i nerazzurri che hanno giocato bene, mentre hanno costituito un blocco per i padroni di casa. La partita si è chiusa definitivamente con il gol di Gagliardini nella ripresa. L’imbattuto Sassuolo ha dovuto cosi’ subire la sconfitta casalinga.

Con questa vittoria, i nerazzurri hanno agganciato lo stesso Sassuolo, in classifica e superato nel conto delle marcature, ora 23-20.

TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5; Toljan 6 (14’st Muldur 6), Chiriches 4.5 (42’pt Marlon 5.5), Ferrari 5.5, Rogerio 5.5; Lopez 5.5 (31’st Schiappacasse 6), Locatelli 6; Berardi 6, Djuricic 6 (14’st Obiang 6), Boga 6.5; Raspadori 5 (31’st Traore 6).

In panchina: Pegolo, Marlon, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Oddei, Bourabia, Kyriakopoulos

Allenatore: De Zerbi 5.5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, de Vrij 7, Bastoni 7.5;

Darmian 7 (47’st Hakimi sv), Vidal 6.5, Barella 6.5 (40’st Sensi sv), Gagliardini 7.5, Perisic 6.5 (40’st Eriksen sv); Alexis Sanchez 7 (34’st Young sv), Lautaro Martinez 7 (34’st Lukaku 6).

In panchina: Stankovic, Radu, Ranocchia, D’Ambrosio.

Allenatore: Conte 7.

ARBITRO: Irrati di Pistoia 6.

RETI: 4’pt Sanchez, 14’pt Chiriches (aut), 15’st Gagliardini.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Locatelli, Rogerio, Lopez, Perisic. Angoli: 5-2 per il Sassuolo. Recupero: 2′, 3′.