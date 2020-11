Sventata a Maranello le “truffa della frutta”

La segnalazione, con tanto di targa, è arrivata al Comando di Polizia locale di Maranello ieri mattina: un cittadino era stato fermato con un scusa da due individui, che a bordo di un furgone lo avevano ‘agganciato’ millantando parentele e amicizie per poi proporgli di comprare frutta e verdura. Ma lui si è ricordato di un articolo di giornale letto a inizio mese, relativo ad un simile raggiro, ed ha telefonato alla Polizia locale, i cui agenti poco dopo hanno fermato il veicolo indicato in Via Mediterraneo.

Ai successivi controlli, per i quali c’è stata la proficua collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Maranello, i due uomini a bordo del furgone – un 41enne e 66enne, entrambi italiani di origini campane – sono risultati entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio: uno di loro è risultato anche destinatario di una notifica ‘divieto di ritorno’ in uno dei comuni in cui è stato consumato uno di questi crimini.

Gli agenti della Polizia locale maranellese, dopo aver rilevato che la frutta e la verdura all’interno del veicolo erano prive di tracciabilità, hanno multato i due venditori per 1032 euro e hanno sequestrato quasi 3 quintali di merce. Al momento per questa specifica vicenda non risultano denunce a carico dei due sanzionati, che però, visti i loro precedenti, sono stati segnalati dagli agenti alla Procura: nel caso venissero denunciate situazioni a loro riconducibili – per truffa e per tentata truffa si procede solo su querela delle vittime, e non d’ufficio – potrebbe poi essere avviato un procedimento penale.